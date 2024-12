Reprodução Globo Lilia Cabral em "Tieta"

Escrita por Aguinaldo Silva com livre inspiração no livro homônimo de Jorge Amado, "Tieta" está de volta à Globo no "Vale a Pena Ver de Novo". No entanto, algumas mudanças estão sendo feitas para a reexibição da trama. Quando foi ao ar, em 1989, a obra ficou conhecida por cenas sensuais; relembre artistas que 'mostraram demais' na novela:

Lilia Cabral

No ar como a vilã Maristela em "Garota do Momento", Lilia também pode ser vista na reprise de "Tieta", na qual interpretou Amorzinho. Em dado momento da telenovela, após deixar de ligar para as críticas de Perpétua (Joana Fomm), ela veste um top e uma calcinha vermelha enquanto sai a busca de um pretendente pela cidade.





Ana Lucia Torre

Reprodução Globo Ana Lucia Torre em "Tieta"





Vista recentemente como a grande vilã de "Alma Gêmea", a veterana 'emendou' papéis no "Vale a Pena Ver de Novo". Agora, ela é Juracy Pitombo, que ensinará o marido, Marcolino (Otávio Augusto), a fazer kama sutra em cenas sensuais ao longo dos próximos capítulos.

Cristina Galvão

Reprodução Globo Cristina Galvão em "Tieta"





Responsável pela interpretação de Filomena, Cristina Galvão ficou conhecida por mergulhar de camisola na primeira vez que conhece a praia. Na ocasião, a atriz Luciana Braga, que defende a personagem Maria Imaculada, também apareceu e acabou 'mostrando demais'.

Luiza Tomé

Reprodução Globo Luiza Tomé em "Tieta"





Com um maiô quase transparente, Luiza Tomé também ficou conhecida por uma sequência em que se joga no mar e recebe os olhares, dos que a desejam e dos que a julgam, de outros personagens.

Aguinaldo de volta à Globo

Reprodução/Instagram Aguinaldo Silva





Escritor de sucessos como "Senhora do Destino", "Fina Estampa" e "Vale Tudo", o novelista foi demitido da Globo em janeiro de 2020, após o fracasso de "O Sétimo Guardião". Ele retorna à emissora para a faixa mais nobre: horário em que desenvolverá "Três Graças".





A trama deve chegar ao ar somente em 2026. Isso porque o remake de "Vale Tudo", reescrito por Manuela Dias, chega à Globo em março de 2025. No segundo semestre, quem assume a faixa é Gloria Perez. Aguinaldo deve pegar o bastão da veterana no primeiro semestre de 2016.