Reprodução Globo Atores de "Tieta" que já morreram

Considerada como uma das melhores obras da teledramaturgia brasileira, a novela " Tieta", escrita por Aguinaldo Silva com livre inspiração no romance "Tieta do Agreste", de Jorge Amado, contou com um elenco de peso. Parte dos artistas que estiveram na obra, contudo, já morreram; relembre quais:

Sebastião Vasconcellos

Reprodução Globo Sebastião Vasconcellos





Responsável pela interpretação de Zé Esteves no folhetim, ele morreu em 2013, em meio às complicações de uma pneumonia. Além do clássico de Aguinaldo Silva, ele colecionou participações em sucessos como "O Clone", de Gloria Perez; e "Mulheres de Areia", de Ivani Ribeiro.

Paulo José

Reprodução Globo Pauo José





Conhecido por ter dado vida ao personagem Gladstone, o ator estava longe da TV desde 2014. A última obra dele na Globo foi "Em Família", que também foi a última novela escrita por Manoel Carlos. Diagnosticado com Parkinson e pneumonia, morreu em 2021.





Yoná Magalhães

Reprodução Globo Yoná Magalhães





Em "Tieta", coube a Yoná se encarregar de Tonha, um dos papéis mais lembrados na carreira da artista, que conta ainda com títulos como "Saramandaia" e "Roque Santeiro". A célebre atriz morreu em outubro de 2015, após complicações de uma cirurgia que visava tratar questões cardíacas.

Marcos Paulo

Reprodução Globo Marcos Paulo





Eternizado na novela protagonizada por Betty Faria, o artista, que deu vida à Arturzinho no folhetim, morreu em 2011, em meio ao tratamento contra um câncer no esôfago. Além da atuação, se destacou pelo cargo de diretor na Rede Globo.





Infelizmente, mais artistas de "Tieta" morreram. É o caso de Rogéria, Armando Bógus, José Lewgoy, Liana Duval, Chaguinha, Miriam Pires, Claudio Corrêa e Castro, Claudia Magno, Maria Helena Dias, Ênio Santo, Roberto Frota, Cidinha Milan e Elias Glaizer.