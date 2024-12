Reprodução Instagram - 15.12.2024 Luana Piovani

Luana Piovani, de 48 anos, abandonou as madeixas loiras. No último sábado (14), a atriz compartilhou com os fãs que tinha decidido fazer uma mudança nos fios para a reta final de 2024. A ex-mulher do surfista Pedro Scooby apostou em uma alteração drástica no cabelo, com uma coloração rosa.



Luana Piovani de lingerie Reprodução Instagram - 15.12.2024





Marcelina, profissional responsável pelo novo visual da artista, compartilhou os bastidores da transformação por meio de uma publicação feita no Instagram. Ela explicou que a tonalidade escolhida foi pensada para misturar o "fundo natural" com "pontos de cor mais presentes".





"Escolhemos um tom de rosa suave mesclando com seu fundo natural e alguns pontos de cor mais presentes. Para entregar a cor ideal para essa musa de tanta personalidade e autenticidade, levamos em consideração seu tom de pele, seu desejo de imagem e o que era necessário para a atmosfera etérea das fotos da campanha", explicou na legenda.





Por que Luana tingiu os fios?



A mudança nas madeixas não foi à toa. Piovani optou por uma alteração radical no cabelo para um novo trabalho artístico. Trata-se da terceira temporada de "Luana é de Lua", que é uma série feita pelo canal E! NBCUniversal International Networks em parceria com a Popcon – Pop Content Films.