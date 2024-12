Reproduçao TV Globo Gabz como Viola em "Mania de Você"

Criada e escrita por João Emanuel Carneiro, "Mania de Você" terá uma grande virada no centésimo capítulo da trama. Interpretada por Gabz, a mocinha Viola sofrerá com as armações do vilão Mavi (Chay Suede), cairá de um helicóptero em alto-mar e será dada como morta.







Isso porque somente o corpo do piloto será encontrado. A personagem, inclusive, ficará fora de cena por alguns dias, o que fará com que todos pensem que ela, de fato, morreu. No entanto, Viola conseguirá se recuperar da queda e voltará para se vingar das maldades provocadas pelo filho de Mércia (Adriana Esteves).





As sequências devem ir ao ar logo na primeira semana de janeiro. Antes disso, a cozinheira sofrerá nas mãos do vilão, que a sequestrará e a prenderá em um bunker, em sua própria mansão. Mavi ainda drogará a mocinha com remédios fortes que a deixarão totalmente dopada.





Dirigida por Carlos Araujo, "Mania de Você" fica no ar até março de 2025, quando será substituída pelo remake de "Vale Tudo". Estrelada por Gabz, Nicolas Prattes, Chay Suede e Agatha Moreira, a narrativa tem tido baixos índices de audiência e sofreu modificações na história original ao longo da exibição.