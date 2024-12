Instagram/Reprodução Netas de Betty Faria brilham ao seguir os passos da avó, eterna Tieta





Valentina Daniel e Giulia Butler , netas de Betty Faria , se preparam para um momento marcante nesta segunda-feira (2): assistir à reprise de Tieta no Vale a Pena Ver de Novo .

Com 21 anos, as jovens terão a oportunidade de acompanhar a avó brilhando como a icônica protagonista de um dos maiores sucessos da TV brasileira, enquanto seguem passos semelhantes ao dela no mundo artístico.

Giulia , filha de Alexandra Marzo e Sean Butler, já desponta como diretora e, recentemente, dirigiu Betty no curta Como chorar sem derreter , exibido no Festival do Rio , em outubro.

Sobre o trabalho da neta, Betty declarou: "Orgulhosa desse lindo filme" . Estudante de Cinema, Giulia já atuou como terceira assistente de direção em diversos projetos, além de acumular experiências como diretora de arte e roteirista.

Já Valentina , filha do empresário João De Faria Daniel, caçula de Betty com Daniel Filho , segue os passos da avó no palco e nas telas. Estudante de Teatro na CAL (Centro das Artes de Laranjeiras), ela está no elenco de Cinco Julias, filme dirigido por Matheus Souza e com estreia prevista para março. No longa, que também conta com Jade Picon no elenco, Valentina vive uma das protagonistas.

Enquanto Giulia se destaca atrás das câmeras, Valentina trilha seu caminho como atriz, mostrando que o talento para o entretenimento é uma herança que segue forte na família.