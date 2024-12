Reprodução Instagram - 6.12.2024 Ana Zimmermann

Presente no elenco de jornalistas da Rede Globo desde 1995, uma das repórteres mais conhecidas do canal, a jornalista Ana Zimmermann, foi demitida da RPC, afiliada da emissora no Paraná, na última quinta-feira (5). Ela ficou conhecida por reportagens para os jornalísticos "Jornal Nacional", "Fantástico", "Jornal Hoje", "Bom Dia Brasil" e "Globo Repórter".





Por meio do Instagram, a comunicadora veio a público expor o ocorrido e fazer um balanço dos últimos 29 anos em que esteve na líder em audiência. "Fiz várias matérias para o 'Fantástico'. Fiz mais ainda para o 'Jornal Nacional'. Incontáveis no 'Jornal Hoje' e perdi a conta de quantas vezes entrei ao vivo com notícia quente no 'Bom Dia Brasil'. E teve ainda um 'Globo Repórter' de uma das belezas do meu estado, o Rio Iguaçu. Remei muito para isso", declarou.





"Viajei bastante! Mesmo se fosse no jornal local, um buraco na calçada, um poste no meio da rua, ou uma ponte que caiu, sabia contar bem essas histórias.

Não me arrependo de nada", relembrou ela, que estava prestes a completar 30 anos como contratada na emissora.





"Vivi quase três décadas entrando na sala, no quarto das pessoas, na TV do restaurante ou na tela do celular, para que elas soubessem de algo realmente importante, de uma denúncia, um serviço, de uma lição de vida ou de uma inspiração para seguir em frente", acrescentou.





Demissão

A jornalista fez questão de pontuar que foi demitida pelo canal. Sem detalhar o motivo que culminou no desligamento, ela enfatizou que "não valia a pena" contar a situação. "Mas tudo acaba. A contadora de história foi desligada.

Não vale a pena contar o porquê (que nem sei ao certo) ou quem não me quis mais, porque aqui nessa minha história só vai ter personagens legais", pontuou.





"Teve muita gente boa comigo! Nas ruas, os repórteres cinematográficos, auxiliares, motoristas. Na redação, quantos editores agilizados e produtores que descobriam tudo o que era preciso. Agradeço a todos e se fosse citar aqui nome a nome, a lista seria longa", agradeceu.





Zimmermann ainda disse aos internautas que aproveitará as festas de final de ano. Depois, anunciará os projetos de 2025. "Agora, sigo para um novo capítulo, depois de uma breve pausa. Há 30 anos, trabalho num dos feriados de fim de ano para poder folgar no outro. Em 2024 vou curtir Natal, Ano Novo, praia, e depois volto para contar os planos para 2025", finalizou.