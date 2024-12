Reprodução Instagram - 6.12.2024 Marcela Alcázar Rodríguez

Uma morte inusitada tem causado alvoroço no meio artístico. Trata-se da atriz mexicana Marcela Alcázar Rodríguez, de 33 anos. A artista morreu após participar de um ritual espiritual no qual teria aplicado uma substância extraída da rã amazônica kambô segundo veículos como UnoTV e Proceso.





O conteúdo extraído do sapo amazônico também é conhecido como "vacina do sapo" e é usado por alguns religiosos para melhoras na saúde física e espiritual, de acordo com as crenças. No caso de Marcela Alcázar, ela teria feito uso do composto para conseguir um diploma de "Formação de Curandeiros", segundo a imprensa internacional.





O caso ocorreu em Durango, no México. No dia 1º dezembro, a atriz mexicana passou mal durante a estadia no retiro, com sintomas como vômito e diarreia. Mesmo sendo hospitalizada, ela não resistiu e morreu. Jonathan Fernando Durán, suposto líder religioso que organizava o ritual, está foragido.





Segundo o "Monet", a Procuradoria Geral do Estado de Durango abriu uma investigação com o intuito de entender as circunstâncias que levaram ao óbito de Marcela, conhecida pela atuação em obras cinematográficas, como longas e curtas.

Fãs da atriz lamentaram a trágica morte, assim como a Mapache Films, produtora que com a qual Marcela tinha feito alguns trabalhos artísticos. "É com profundo pesar que hoje nos despedimos da nossa colega e amiga Marcela Alcázar, desejando também forças para os seus familiares e amigos mais próximos", lamentou a Mapache.