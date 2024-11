Reprodução Universal Pictures Brasil/ Netflix "Wicked" e "No Ritmo do Natal"

O penúltimo fim de semana de novembro chegou, mas as estreias de filmes estão longe de acabar. Do aguardo musical "Wicked" ao sucesso nacional "Ainda Estou Aqui", confira as indicações que a reportagem do iG Gente preparou para você assistir nos dias de folga.







"Amor da Minha Vida" | Disney +

Estrelada por Bruna Marquezine e Sergio Malheiros, a obra gira em torno das desilusões amorosas dos melhores amigos Bia e Victor, interpretados pela dupla de artistas. A direção é de Matheus Souza e René Sampaio. O elenco conta ainda com Fernanda Paes Leme, João Guilherme Ávila e Sophia Abrahão.





"No Ritmo do Natal" | Netflix

Dezembro ainda não chegou, mas os amantes de filmes natalinos já tem uma nova comédia romântica para assistir. Na trama desenvolvida pela gigante do streaming, uma dançarina se apaixona por um rapaz depois de organizar uma apresentação natalina só com homens. Britt Robertson e Chad Michael Murray são os protagonistas.









"Wicked" | Cinemas

O aclamado musical da broadway foi adaptado para um longa que esmiúça o universo da Terra de Oz. Ariana Grande e Cynthia Erivo estrelam a trama melódica como Elphaba forma e Glinda. A amizade improvável as leva para um encontro com o temido Mágico de Oz.





"Gato de Botas 2: O Último Pedido" | Prime Video

A sequência do spin-off que gira em torno do carismático Gato de Botas mostra o felino em uma busca mítica para realizar o desejo de ter nove vidas outra vez. Acontece que, ao decorrer das aventuras, o personagem já morreu oito vezes e, caso não resgate as nove vidas, pode ser ceifado pelos inimigos.





"Ainda Estou Aqui" | Cinemas

Cotado para o Oscar 2025, "Ainda Estou Aqui" chegou às telinhas. Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o filme se passe na década de 1970, época em que o país lutava contra a ditadura militar. Ambientada no Rio de Janeiro, a produção gira em torno da família Paiva, que vê o patriarca ser levado por militares e desaparecer.