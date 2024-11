Instagram Fernanda Torres comentou a marca enquanto esperava um avião em Los Angeles

A atriz Fernanda Torres , estrela do filme "Ainda Estou Aqui" , utilizou as redes sociais nesta terça-feira (19) para comemorar o sucesso do loga, que atingiu a marca de 1 milhão de espectadores apenas no Brasil .



O filme dirigido por Walter Salles conta a perspectiva de Eunice, esposa do ex-deputado Rubens Paiva, que foi torturado e morto durante os anos mais duros da ditadura militar. A morte de Rubens só foi confirmada apenas nos anos 1990, quase duas décadas após seu desaparecimento.

No vídeo compartilhado por Fernanda Torres, ela diz que recebeu a notícia enquanto aguardava para pegar um avião em Los Angeles: "Fernanda aqui no Aeroporto de Los Angeles, voltando para casa depois de cumprir parte da maratona de lançamento do 'Ainda Estou Aqui'. Estou muito feliz de saber que o filme bateu um milhão de espectadores no Brasil em tempo recorde!"

Ela agradece ao carinho dos fãs e faz um pedido: "Tô muito feliz, muito agradecida e espero que essa corrente continue, tornando essa experiência coletiva de ver um filme tão sensível e bonito como esse nos cinemas ainda maior. Muito obrigada! E aproveitem para embalar em outros filmes. Beijo grande, já já tô aí."

Veja o vídeo





Nos comentários, os seguidores da atriz a parabenizaram e estão na torcida para o filme e Fernanda Torres sejam indicados ao Oscar em 2025. Uma pessoa escreveu: "Só eu já fui 4 vezes assistir. Lindo, lindo, lindo! Que orgulho". Outra completou: "Você já ganhou em nossos corações!". Uma terceira afirmou: "Sucesso total desse filme fundamental do Walter e você merece todos os aplausos. Musa!!!"