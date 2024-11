Reprodução YouTube SBT

O SBT demitiu aproximadamente 200 funcionários na última quinta-feira (14), às vésperas do feriado da Proclamação da República (15). A dispensa, no entanto, foi marcada por um gesto inusitado da empresa, que resolveu presentear os funcionários demitidos.





As informações são do colunista Flavio Ricco, do portal "Leo Dias". Cada ex-contratado do canal, que tem passado por dificuldades na audiência, recebeu uma carta, além de flores.





Leia a carta

"A implementação de mudanças é necessária para sustentabilidade do negócio. Precisamos nos adaptar. Para enfrentarmos novas realidades do mercado. Essas mudanças não são fáceis, mas infelizmente são necessárias

Queremos honrá-lo(a) e agradecer à sua dedicação ao SBT. Somos gratos e reconhecemos que você faz parte da história da televisão brasileira e desse legado. Agradecemos de coração por toda essa história construída com à sua colaboração.

Com gratidão e reconhecimento, diretoria do SBT", diz.

Despedida

Marcelo Casagrande, que apresentava o "SBT News", encerrou o jornalístico se despedindo do público. O programa foi cancelado pela empresa. "A você de casa, valeu demais! Foi muito bom. A gente se vê numa próxima", disse na última quinta-feira (14).





Reestruturação

De acordo com o portal "Terra", o SBT passou por mudanças estruturais, com Daniela Beyruti capitaneando as novas decisões estratégicas do canal. Fernando Justus Fischer e Marcello Sassatani foram contratados como COO e CFO, respectivamente.