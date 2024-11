Reprodução/Instagram Maíra Cardi e Thiago Nigro

Maíra Cardi, de 41 anos, surpreendeu os fãs e seguidores. O motivo? Ter detalhado a rotina sexual com o empresário Thiago Nigro, de 34. O casal tem tentado engravidar e a ex-BBB garantiu que eles param o que estiverem fazendo, mesmo que seja um trabalho, caso ela comece a ovular.







"Hoje apareceu um comercial de uma marca de carro para o Thiago fazer, e supostamente hoje também é meu dia de ovular. Fiz o teste de fertilidade e deu que não estou ovulando ainda. Daqui a pouco eu vou fazer de novo, porque posso ovular a qualquer momento", iniciou.





"Mas se eu ovular no meio do set? Ué, a gente pede para pausar, prioridade é prioridade. A gente vai lá fazer nosso filhos e já voltamos um pouquinho. Ficou combinado assim", continuou ela, afirmando que o marido pararia a gravação para que eles transassem.

Gente não é possível kkkkkkkk pic.twitter.com/rcW5sxbsFr — rach (@r4chtuita) November 15, 2024





Casamento e novo filho

Maíra Cardi se casou com Thiago Nigro em agosto de 2023. A influenciadora já é mãe de Lucas Cardi, da antiga relação com Nelson Rangel; e de Sophia Cardi Aguiar, do envolvimento amoroso com o vencedor do "BBB 22", Arthur Aguiar, com quem teve um relacionamento marcado por traições e idas e vindas.





Incômodo estético

Recentemente, a ex-BBB veio a público desabafar sobre o próprio rosto. Há 15 anos, ela aplicou polimetilmetacrilato (PMMA). Desde então, quando está estressada ou passa por variações hormonais, Maíra fica com o rosto inchado. "Fico igual ao fofão", contou nas redes sociais.





"Eu não me importei porque acreditava que era algo normal do procedimento, mas logo depois inchou. Agora, de tempos em tempos ele incha. Se eu fico estressada, se altera o meu cortisol ou até se quero fazer uma reposição hormonal, o meu rosto incha e eu fico igual ao Fofão", relatou.