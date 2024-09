Reprodução Deolane Bezerra toma atitude radical contra o SBT

Deolane Bezerra não gostou da forma como alguns programas do SBT estão cobrindo o caso policial em que está envolvida e, devido a isso, decidiu processar a emissora da família Abravanel. As atrações "Fofocalizando" e "Tá na Hora" estão incluídas na queixa da influenciadora, que as acusa de fazer sensacionalismo ao cobrir sua prisão.

Conforme a publicação do F5, da Folha de São Paulo, o processo foi aberto no Tribunal de Justiça de São Paulo, e o juiz responsável ainda não foi definido.

Léo Dias se revolta com o processo

Nesta terça-feira (10), durante a exibição do "Fofocalizando", o comentarista Léo Dias se revoltou com a atitude de Deolane Bezerra. O jornalista chegou a ameaçar expor um áudio da viúva de MC Kevin, mas foi impedido pela colega de programa Cariúcha.

"Ela tem que estar preocupada em sair da cadeia, jornalista não pode ser problema para ela", disparou Léo Dias. "Eu não vou mostrar [o áudio], mas espero um pedido de desculpas dela. Quero ver se ela vai me processar, pode processar!".

Márcia Dantas e Marcão do Povo se manifestam

Os representantes do "Tá na Hora" também se pronunciaram durante a edição desta terça-feira (10).

"Vamos continuar sempre falando a verdade, doa a quem doer. Vem forte que nós somos do norte", iniciou o apresentador Marcão do Povo. "Eu não sou amiga de político, não sou amiga de influencer, não tenho rabo preso com ninguém, nunca fiz jogo de tigrinho nem nunca vou fazer", acrescentou Márcia Dantas.

"É bom deixar bem claro que somos a favor da verdade e da legalidade das coisas. Quem tem culpa no cartório que assuma seus B.Os", alfinetou Marcão.





Irmãs Bezerra em ação

Em meio ao problema judicial enfrentado por Deolane Bezerra, que a fez permanecer sob cuidados penitenciários desde quarta-feira (4), as irmãs Daniele e Dayanne Bezerra têm se mobilizado para defender a influenciadora.

Nesta semana, Dayanne informou que processaria os veículos de mídia que estivessem propagando desinformação sobre o caso. No comunicado, ela mencionou diretamente Léo Dias.

"As afirmações feitas por Léo Dias carecem de base factual e parecem ter o intuito de criar um sensacionalismo prejudicial. Portanto, pedimos que os veículos de comunicação e as redes sociais evitem a divulgação de informações desrespeitosas e infundadas, para prevenir a necessidade de medidas judiciais que possam ser tomadas", dizia a nota.



