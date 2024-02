Reprodução/Globo - 29.06.2023 Carolina Dieckmann interpretou Lumiar em 'Vai na Fé'

Conhecida pela interpretação de personagens emblemáticas em telenovelas, a atriz Carolina Dieckmann usou as redes sociais nesta quinta-feira (1º) para anunciar a saída dela da Rede Globo, emissora na qual trabalhava há mais de 30 anos.







A não renovação do contrato da intérprete acontece em meio à uma nova postura adotada pela empresa: contratar atores por obra certa, sem vínculo contratual de exclusividade quando não estiverem no ar. Regina Casé, Juliana Paes, Gloria Pires, Flavia Alessandra e Camila Queiroz são algumas das atrizes que aderiram ao formato.





Dieckmann foi vista recentemente em "Vai na Fé", folhetim escrito por Rosane Svartman que deu lugar a "Fuzuê" na faixa das sete. Coube a ela vivenciar Lumiar Lorenzo, uma advogada e professora universitária que pertencia ao núcleo principal da novela.





Além de "Vai na Fé", Carolina Dieckmann se consagrou na teledramaturgia pela interpretação de diferentes tipos de personagens, que vão de mocinhas batalhadoras à piriguetes charlatãs e até mesmo cruéis vilãs. Lindalva, de "A Senhora do Destino" (2004); Leona, de "Cobras e Lagartos (2006); e Camila, de "Laços de Família" (2000) foram algumas das mais famosas.





A atriz relembrou os diversos trabalhos que fez na emissora, através de um texto que publicou nas redes sociais. "Não é que eu comecei na Globo, foi a Globo que me começou. Eu não era atriz. Me tornei, ali dentro, na poeira de tantos talentos, com os melhores professores que alguém poderia desejar. Numa empresa que me nutriu com oportunidades e e experiências incríveis, além de ter sido solo e alimento para tantos projetos lindos que fizemos juntos, que estão marcados nas nossas histórias", iniciou.





"A doce e virgem passeadora de cachorros; a mãe nordestina que perdia sua filha, pra depois ser a filha encontrada pela mãe; a loira platinada e malvada da Luxus; a surfista gente boa; a jornalista dividida entre o filho do motorista e o patrão do pai dele; a traficada para a Turquia e morta por uma seringada", acrescentou ela, relembrando algumas características de papéis que defendeu na Rede Globo.





Carolina Dieckmann fez um balanço geral do tempo como contratada exclusiva da emissora e manifestou a possibilidade de voltar à atuar em algum projeto da líder em audiência. "Levo comigo as memórias mais preciosas. Indizíveis. 11078 dias felizes! São milhões de emoções, entre lágrimas e sorrisos, minhas e do público, e que são a parte mais bonita desse turbilhão que eu vivi desde a primeira cena que eu fiz. Está tudo aqui, tatuado na minha alma e no meu coração", afirmou, "Levo ainda a certeza de que, toda vez que eu voltar à Globo, será sempre um voo de volta pro ninho. Obrigada, TV Globo".

Confira o texto feito pela atriz na íntegra:





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente:

$ $ $