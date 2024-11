Reprodução YouTube Thomas Ian Griffith como Terry Silver em 'Cobra Kai'

Mais cinco episódios de "Cobra Kai" estreiam na Netflix nesta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República. Além de marcar o encaminhamento para a última parte de uma das séries mais famosas da gigante do streaming, os novos capítulos trarão personagens que caíram no gosto do público.







O primeiro ator que fará uma participação especial é Thomas Ian Griffith, que vivenciou o vilão Terry Silver, que foi preso na quinta e penúltima temporada do seriado. Agora, ele reaparecerá como dono da Iron Dragons, equipe capitaneada pelo Sensei Wolf (Lewis Tan).





Dennis (William Christopher Ford) também está de volta. O personagem do terceiro filme de "Karatê Kid" já fez outras aparições pontuais na obra da Netflix. Brian Takahashi também é uma das adições no elenco. Ele será a versão mais jovem de Daniel LaRusso.





Série termina hoje?

Não! A parte 3 é a última do seriado, mas ainda não teve a data de estreia divulgada. Os episódios finais devem chegar na Netflix somente em 2025, mesmo ano em que a plataforma termina "Stranger Things".