Reprodução/Instagram Flávia Alessandra

Vista como a megera Cristina na reprise de “Alma Gêmea”, Flavia Alessandra voltará à Globo para reinterpretar outra vilã que marcou sua carreira. Trata-se de Sandra, personagem de “Êta Mundo Bom!”, novela que ganhará uma nova leva de capítulos em 2025.



A informação é do “F5”, da “Folha de S. Paulo”. Segundo o veículo, a artista já aceitou a proposta do canal. O contrato, contudo, ainda não teria sido assinado. “Êta Mundo Bom 2” substituirá “Garota do Momento” no próximo ano.



O folhetim do horário das seis foi exibido originalmente em 2016, sob a autoria do novelista Walcyr Carrasco. O escritor voltará para a sequência, mas não ficará até o final do folhetim. Isso porque passará o bastão para outro autor contratado da Rede Globo.



Divisão

Após o primeiro bloco de capítulos, quem assumirá o folhetim cômico é Mauro Wilson, mesmo autor de “Quanto Mais Vida, Melhor”. Walcyr não poderia assumir a responsabilidade, visto que também prepara um novo projeto inédito para o horário nobre do canal. Ele está longe das novelas desde 2023, quando escreveu “Terra e Paixão”.

