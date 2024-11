Reprodução/Globo/Manoella Mello - 05.01.2024 Tadeu Schmidt é o apresentador do 'BBB 25'

Primeira edição sem Boninho, o "BBB 25", agora comandado por Marcelo Dourado, será formado por duplas na fase inicial do jogo. Segundo o colunista Kadu Brandão, do "iBahia", o elenco deve contar com a participação de figuras que já estiveram em outros realities.





Mas a regra de vetar personalidades que foram confinadas em programas da concorrência segue a mesma. Por isso, peões de "A Fazenda", conquisteiros de "A Grande Conquista" ou influenciadores do "De Férias com o Ex Brasil" não serão convidados.





Alguns famosos de realities do próprio canal foram chamados para entrevistas. Casal sensação em "Estrela da Casa", reality musical apresentado por Ana Clara neste ano, Unna X e Matheus Torres estão entre os cotados, de acordo com o colunista. Ex-participantes de "No Limite" também devem ser escalados.





'BBB 25'

Responsável por dar o pontapé inicial da grade da Globo no próximo ano, o programa volta a ser comandado por Tadeu Schmidt. A divisão entre pipocas, os anônimos, e camarotes, os famosos, foi mantida por Rodrigo Dourado, que assume a direção do programa após a demissão de Boninho. A estreia está prevista para o dia 13 de janeiro.