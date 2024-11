Reprodução Record TV Yuri e Gizelly em 'A Fazenda 16'

Os peões de "A Fazenda 16", reality rural da Record TV, seguem teorizando sobre quem será a próxima eliminada. O ex-bombeiro de Eliana, Yuri Bonotto, diz que tem "certeza" que Gizelly Bicalho levará a pior na roça, que terá o resultado divulgado no programa desta quinta-feira (14).





A revelação aconteceu durante a madrugada, enquanto conversava com Vanessa e Juninho na baia. “Ela [Gizelly] vai sair, Vanessa, com certeza”, decretou o peão. A ex-BBB está na disputa pelo voto do público contra as adversárias Flora e Vanessa. Luana Targino também estava na berlinda, mas escapou após ganhar a Prova do Fazendeiro.





Como Gizelly foi parar na roça?

A peoa travou embates com Sacha Bali ao decorrer da competição. Durante a formação da roça, que ocorreu na última terça-feira (12), o peão, que era fazendeiro, resolveu indicar à rival e justificou a indicação dizendo que ela inventava mentiras sobre ele.





"Eu não preciso ficar relembrando todas às vezes que a Gizelly inventou mentiras para me acusar, disse que sou machista, tóxico", disse o ator no momento que cravou a indicação na ex-BBB. Antes do embate na roça, eles discutiram em uma dinâmica, na qual Gizelly se descontrolou e gritou.