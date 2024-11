Reprodução/TV Globo Maju Coutinho

Apresentadora da revista eletrônica "Fantástico", a jornalista Maju Coutinho se despediu temporariamente da Globo para ir ao GNT, canal privado da empresa. Na última quarta-feira (13), ela esteve na nova versão do programa "Saia Justa" e revelou que congelou óvulos.







"Eu congelei óvulos. Mas a sociedade não está preparada", entregou. Coutinho ainda abordou as dificuldades do processo, que envolve uso de injeções e medicações. Segundo ela, algumas etapas foram realizadas até mesmo no ambiente de trabalho.





"Você tem que tomar aquelas injeções. Só que você tem que ir de acordo com o seu corpo, e às vezes você tem que tomar a injeção no trabalho. E ninguém sabe. E você pensa: 'eu vou falar, o chefe vai pensar que eu vou querer engravidar. Agora que eu já estou ascendendo na carreira'.", explicou.





"Eu vivi esse dilema. Porque o remédio para congelar os óvulos, você tem que tomar na hora que o seu corpo diz, que o seu ciclo diz. Não é o horário que o seu trabalho diz. Pode ser em qualquer horário. E a sociedade não está preparada, você não tem um abraço para essas coisas", argumentou.





Maju também discutiu a pressão social que muitas mulheres sofrem para exercer a maternidade. "O mais difícil é separar o que é genuinamente uma vontade e o que é pressão de uma cultura que diz que eu tenho que ser mãe", analisou. "Para os homens, no geral, não tem nenhuma pressão", avaliou.