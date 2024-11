Foto: Divulgação / SBT Silvio Santos

Três meses após a morte do apresentador Silvio Santos, um homem chamou atenção nas redes sociais ao filmar o túmulo onde o veterano está enterrado. De acordo com as normas do Cemitério Israelita do Butantã, o local não é aberto para visitação pública.

As imagens que viralizaram nas redes mostram a lápide de Silvio Santos com homenagens e inscrições em hebraico. O dono do SBT era judeu e seguiu as tradições religiosas após a morte.

O Cemitério Israelita do Butantã possui um sistema de segurança que proíbe visitações públicas, uma vez que o local é considerado um espaço sagrado para a religião. Além disso, não faz parte dos costumes judaicos realizar homenagens ao falecido no local de sepultamento.

Nas redes sociais, internautas criticaram o comportamento do homem. "Achei sem noção", escreveu uma usuária do Instagram. "Que desrespeito desse sem noção", comentou outra. "Desrespeito com a família", apontou outro.



🚨VEJA: Após três meses da morte, homem visita e mostra o túmulo do eterno Silvio Santos. pic.twitter.com/wAnxpGyuhw — Cutucuei (@cutucuei) November 12, 2024





Enterro do apresentador foi marcado por cerimônia judaica

Horas após a morte de Silvio Santos, em 18 de agosto, a família Abravanel publicou um comunicado sobre o desejo do apresentador de não possuir um velório. "Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acredito que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós, hoje, estamos sentindo. Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo dele com relação a sua partida: ele pediu para que assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica", diz a mensagem.

Na tradição judaica, o corpo é enterrado sem enfeites e flores. De acordo com a Congregação Israelita Paulista, entidade que representa a comunidade judaica, o objetivo é "frisar a igualdade de todos os seres humanos em sua morada final".