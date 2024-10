Reprodução: Instagram André Serra

André Serra, ex-participante da oitava temporada do Masterchef, mostrou o antes e depois de seu corpo após perder 83 kg . Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, ele aparece em frente a um espelho exibindo a nova silhueta enquanto conta detalhes da mudança de seu novo estilo de vida."Dois anos atrás eu estava perto dos 200 kg. Esta semana eu atingi meu menor peso dos últimos 16 anos", começou ele no vídeo que gravou.

"Oi, meu nome é André, eu já cheguei a pesar 175 kg e eu perdi 83 kg sem fazer cirurgia. Eu venho compartilhando a minha rotina aqui até eu chegar ao meu objetivo de 90 kg e fazer a cirurgia de abdominoplastia", explicou o ex-reality, que enquanto contava a novidade, exibia fotos de seu processo de emagrecimento.



"Com 34 anos eu percebi que eu ia passar minha vida inteira gordo, porque eu queria emagrecer em três meses que eu levei anos para engordar. Se não fosse rápido, eu não queria nem tentar", afirmou.

Logo após, ele diz que adotou novos hábitos com a ajuda de um profissional. "Com ajuda do meu médico comecei a olhar obesidade como doença. Entendi que sair dela não seria um projeto com data para terminar, mas sim cuidado para o resto da vida", avaliou o cozinheiro, que publica conteúdos de seu emagrecimento nas redes sociais .

Assista ao vídeo do antes e depois de André Serra:

Nada de dietas malucas

André, então, explicou que todo o processo aconteceu de uma maneira natural. "Sem passar vontade de nada, mas com moderação e exercícios físicos de maneira inegociável na minha vida. E é isso que eu estou fazendo há dois anos e vem dando super certo", defendeu ele.

"Finalmente eu cheguei na casa dos 91 kg, o meu menor peso nos últimos 16 anos e isso é sustentável porque eu estou conseguindo sem sofrimento. Pelo contrário, eu estou mais feliz do que nunca", concluiu.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .