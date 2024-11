Reprodução Instagram/ TV Globo Fernanda Torres viveria Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo'

Fernanda Torres, de 59 anos, estava cotadíssima para dar vida à Odete Roitman na releitura de “Vale Tudo”. Em 1988, quando a trama original foi exibida na Rede Globo, a cruel vilã que marcou a teledramaturgia nacional ficou a cargo de Beatriz Segall.



Mesmo convidada pelo canal, Torres optou por negar a proposta. A estrela de “Ainda Estou Aqui”, longa nacional cotado para o Oscar, também comentou a dança das cadeiras do papel. Isso porque Odete agora será reencarnada por Debora Bloch.



“Houve o convite lá atrás, mas fui vendo que o filme estava crescendo. Liguei e disse que não ia dar porque começaria em dezembro. Falaram que talvez desse para segurar até março. Com o resultado de Veneza, a onda cresceu muito”, explicou ao jornal “O Globo”.



“Tudo é muito cansativo e não dava para eu começar um trabalho dessa responsa já cansada. Mas isso é natural. Eu não era a primeira opção do Walter para o ‘Ainda estou aqui’. Essas coisas são normais no nosso trabalho. É de quem faz no fim”, completou em entrevista ao mesmo veículo.