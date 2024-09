Reprodução: Instagram Demi Moore e Bruce Willis

A atriz Demi Moore atualizou , na última sexta-feira (13), o estado de saúde do ex-marido, o ator Bruce Willis . Com demência frontotemporal, o veterano se afastou dos cinemas para se cuidar. Em entrevista ao "The Drew Barrymore Show", a artista falou sobre o tema.



A conversa começou quando a apresentadora, Drew Barrymore, se recordou de uma interação com Willis: ele participou do filme "As Panteras", no qual ela é a protagonista. "Quando fizemos Charlie's Angels, Bruce veio e ele abre o filme. E nós começamos a trabalhar com ele", iniciou ela. "Eu conhecia ele quando ele era bartender no Café Central", brincou.

A comunicadora, então, perguntou para Demi Moore sobre a doença do artista. "Dados os dados, ele está em um lugar estável", respondeu ela. A atriz também contou o que diz para as filhas a respeito da demência do ator para que elas lidem com o assunto da melhor maneira.

"O que eu digo aos meus filhos é que você os encontra onde eles estão. Você não se apega a quem eles [pessoas com demência] eram ou o que você quer que eles sejam, mas quem eles são neste momento. E a partir disso, há tanta beleza, alegria, amor e doçura", expressou Moore.

"Quando estou em Los Angeles, vou todas as semanas e realmente valorizo o tempo que todos nós compartilhamos", finalizou ela. Demi Moore e Bruce Willis foram casados de 1987 a 2000. Juntos, eles tiveram três filhas: Rumer, Scout e Talullah.

