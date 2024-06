Reprodução Instagram - 4.6.2024 Mônica de Sousa com a neta, Maria Laura

Responsável por inspirar a criação de uma das personagens mais icônicas das HQs brasileiras, a empresária Mônica de Souza, de 63 anos, usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (4) para publicar um registro da neta Maria Laura.







Bisneta do cartunista Mauricio de Souza, de 88 anos, a bebê recebeu vários elogios dos internautas, que ainda brincaram sobre ela ser neta da garota dentuça do bairro do Limoeiro, em referência à protagonista de "Turma da Mônica", que, além das HQs, virou série, animação e até live-action.





"Imagina ser neta da Mônica? Que sonho", declarou uma usuária do Instagram. "Ela [Maria Laura] vai amar a vovó, assim como o Brasil", completou uma segunda. "Como explicar para a netinha que a vovó só tem 7 anos?", brincou uma terceira internauta, em alusão à idade que a personagem tem nas histórias em quadrinhos.





Na foto, Maria Laura aparece segurando uma boneca da personagem criada por Mauricio de Sousa. A bebê já tinha viralizado nas redes sociais em maio deste ano, quando surgiu usando uma fantasia do coelho Sansão, a pelúcia que Mônica sempre carregava junto com ela nas tramas ficcionais.

Veja o momento abaixo:





