Reprodução/Instagram - 17.03.2024 João Gomes comemora 2 meses de filho vestido de Stitch





João Gomes e a noiva, Ary Mirelle, comemoraram os 2 meses do filho, Jorge, com mais uma festa temática. Dessa vez, o evento foi inspirado na animação Lilo & Stitch, sucesso da Pixar.

Para a celebração, o cantor e o bebê se vestiram como o montro Stitch, enquanto Ary usou um vestido inspirado na menina Lilo.





"Dois meses do nosso maior presente", escreveu João ao compartilhar um álbum da comemoração intimista realizada no sábado (16).





O primeiro mês de Jorge também foi comemorado com festa. O tema escolhidos pelos papais foi o anime japonês One Piece e todos também se vestiram de acordo com os personagens da animação.

O menino nasceu no dia 16 de janeiro, quando Ary estava com 36 semanas de gestação. Durante a gravidez, ela passou por momentos delicados e foi submetida a uma cerclagem uterina -- procedimento cirúrgico para evitar o parto prematuro.

