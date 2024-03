Reprodução/Globo/Fabio Rocha O apresentador será homenageado no programa de Luciano Huck

Na última segunda-feira (25), Luciano Huck realizou mais uma gravação do Domingão, da Globo, mas desta vez com um toque especial: uma homenagem a Raul Gil. O apresentador ficou emocionado com a quebra de protocolo da emissora ao ver seu rosto estampado na atração.



"Que emoção. Gratidão imensa ao Luciano Huck e à equipe da Rede Globo pela emocionante homenagem. Foi uma honra ser reconhecido dessa forma. Obrigado pelo carinho e pelo momento inesquecível, vou guardar esse momento na alma", publicou em seu Instagram. "Uma honra", escreveu o apresentador dos comentários.

Em seus Stories do Instagram, Luciano Huck explicou mais sobre a participação do apresentador do SBT: "Olha quem está no Domingão! Isso não é uma visão, é Raul Gil no Domingão. Uma honra enorme, a vida é sobre gratidão, então a gente precisa agradecer sempre quem asfaltou a estrada para gente. Obrigado".





A gravação vai ao ar no próximo domingo (31). O programa recriou o cenário do quadro Cartas e Cartazes, que esteve nas telinhas na década de 1980 no Programa Raul Gil, no SBT.

Vale lembrar que Luciano Huck tem feito diversas homenagens e constantes referências ao SBT desde que assumiu os domingos da Globo. Além de contratar Lívia Andrade para o elenco do Domingão, ele promoveu o encontro de João Augusto, filho de Gugu Liberato (1959-2019) com João Silva, filho de Faustão, no Lip Sync Battle.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko