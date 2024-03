Reprodução/Globo Contratado do SBT, Raul Gil anuncia aposentadoria na Globo: 'Não faço mais'

Raul Gil recebeu uma homenagem no Domingão com Huck neste domingo (31) em agradecimento pelo trabalho na televisão em mais de 60 anos de carreira.

Após ganhar um microfone dourado, o apresentador do SBT se emocionou e aproveitou a ida ao programa para anunciar a aposentadoria.





"Quero avisar a vocês e ao telespectador que esse ano eu me aposento, não farei mais televisão. Vou ficar até o fim desse ano, de 2024, e vou dar uma parada. Acho que está na hora de eu me aposentar", revelou ele ao vivo.

Ainda nas homenagens, a produção preparou um remake do quadro 'Cartas e Cartazes' e o veterano recebeu declarações de Simony, Sidney Magal, Ary Toledo, Ratinho e Titãs.

Nas redes sociais, os internautas também se emocionaram com a ida do artista do SBT nos Estúdios Globo. "Estou emocionada com o Raul Gil, ele merece todas as homenagens. Pois é um dos ícones da TV brasileira", disse uma; "Bonita a homenagem do Huck pro Raul Gil. O cara tem história", comentou outro; "Eu vivi pra ver o Raul Gil receber homenagem da Globo", declarou um terceiro.

Raul Gil: "Quero avisar vocês, o público e o telespectador, que esse ano eu me aposento. Não faço mais televisão" 🥺 #Domingão pic.twitter.com/ltYI28UUnD — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 31, 2024





