Flávia Alessandra e Otaviano Costa falaram , em entrevista à Caras, a respeito de suas vidas financeiras enquanto um casal. Os dois, que estão juntos desde 2006, explicaram como se organizam com dinheiro.



Segundo eles, o tópico finanças "não é um tabu". Para os artistas, fazer uma divisão de tudo relacionado a esse assunto é o caminho correto. "A primeira é a pessoal, na qual não enxergamos nenhuma diferença no caixa, por mais que tenhamos fluxos independentes", iniciou o ator.

"A Flávia, por exemplo, tem a carreira dela e eu tenho a minha, e também temos o dinheiro que vêm do trabalho do casal [...] a administração é feita de maneira inteligente e unificada [...] nosso dinheiro é o mesmo", contou ele.

Já a segunda divisão se relaciona aos trabalhos publicitários que o casal realiza. " Nossos negócios têm sua própria gestão financeira, contabilidade, profissionais envolvidos que nos ajudam a fazer a gestão, sempre obedecendo aos nossos interesses e opiniões [..] Ficamos um pouco mais na arquibancada, mas continuamos parceiros", explicou ele à revista.

Consciência financeira veio com o tempo

Flávia Alessandra e Otaviano Costa também revelaram que adquiriram organização com as finanças ao longo dos anos. "Muitas vezes, por falta de experiência, gastávamos mais do que podíamos, contando com o dinheiro de um projeto, de um trabalho que ainda estava por vir, e quando o recebíamos, já tínhamos gasto o dinheiro", apontou o casal.

"Finanças não é um tabu para nós, mesmo sendo mais voltados para as artes. Temos uma abordagem muito prática quando se trata de dinheiro, seja para investir, seja para conforto ou para nossa vida pessoal", concluíram os artistas.

