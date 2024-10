Reprodução Instagram - 17.10.2024 Ana Maria Braga

Ana Maria Braga, de 75 anos, assumirá mais um compromisso profissional em 2025, ano em que a Rede Globo completa 60 anos. A apresentadora do "Mais Você", atração matinal do canal, migrará para o horário nobre e apresentará um reality show inédito na emissora.







Trata-se de "Next Level Chef", sucesso de audiência na mídia televisiva estadunidense e europeia. O anúncio foi feito na última quarta-feira (16), durante o "UpFront 2025", evento que antecipa a programação do Grupo Globo para o próximo ano, com foco no mercado publicitário.





O reality original é apresentado por Gordon Ramsey, o mesmo chefe que assume o reality show "Pesadelo na Cozinha". A Globo entregou que o programa culinário ira ao ar no horário nobre, logo após a exibição da novela das nove. A data de estreia não foi definida.





Como é o programa?

O "Next Lever Chef" se caracterizou por revelar grandes nomes da gastronomia, com provas tensas e inventivas, características chaves deste tipo de programa. No Brasil, o programa culinário de maior repercussão é o "MasterChef", da Band. A Globo já tentou emplacar outros formatos, como "Mestre do Sabor", que foi cancelado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.