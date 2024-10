Reprodução Globo Gabriel Leone e Bruna Griphao em 'Malhação 2013'

“Malhação - Casa Cheia”, um dos sucessos da Rede Globo, está com data marcada para voltar às telinhas em uma nova reprise. A trama, que contou com talentos como Gabriel Leone e Bruna Griphao, volta ao ar no Viva, canal privado do Grupo Globo.



A informação é de Zean Bravo, do “Extra”. A novela, exibida originalmente em 2013, substituirá “Malhação 2012”, com dois capítulos seguidos, de segunda a sexta-feira, a partir do dia 11 de novembro deste ano.





O que conta a história?

Na trama, acompanhamos o amor ‘proibido’ de Ben (Gabriel Falcão) e Anita (Bianca Salgueiro). O pai de Ben, Ronaldo (Tuca Andrada), começa a se relacionar com a mãe de Anita, Vera (Isabela Garcia), por isso a relação não é aprovada de imediato. Além disso, o casal de mocinhos sofre com as vilanias de Sofia (Hanna Romanazzi) e Antônio (Gabriel Leone).



Globo cancelou ‘Malhação’

Em setembro de 2021, o canal anunciou que não produziria mais novelas para os jovens na faixa das seis. Ao todo, foram 27 temporadas. À época do cancelamento, duas novas sequências estavam previstas, uma se chamaria “Malhação: Transformação”, a outra "Malhação: Eu Quero é Ser Feliz".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.