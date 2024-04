Reprodução/Instagram Felipe Simas detalha diagnóstico de doença autoimune e perda de visão

Felipe Simas dividiu com os seguidores um alerta sobre o diagnóstico de neurite óptica, uma rara inflamação do nervo óptico. O ator chegou a ficar a internado em janeiro e, nesta segunda-feira (29), detalhou a condição.

Ao lado da esposa Mariana Uhlmann, o artista contou que a inflamação nos olhos pode ser considerada um dos primeiros sinais de uma doença autoimune, que afeta o sistema nervoso central.

"Hoje, vim compartilhar com vocês um momento que afetou nossas vidas de forma inesperada. Eu, Felipe Simas, fui diagnosticado e enfrentei a neurite óptica, uma condição que pode ser um dos primeiros sinais da doença do espectro da neuromielite óptica (NMOSD) — uma doença autoimune rara que afeta o sistema nervoso central, principalmente o nervo óptico e a medula espinhal", comentou ele na legenda.

O casal contou que os sintomas começaram após um dia estressante de trabalho e alertou os seguidores a ficarem atentos aos sinais que o corpo dá.

"Foi assustador lidar com sintomas como perda de visão e dor ao mover os olhos. Aquelas sensações despertaram um alerta dentro de mim, um sinal de que algo não estava bem. Buscar ajuda médica foi crucial, e só assim pude começar a entender o que estava acontecendo. Minha jornada destacou a importância de não ignorar os sinais que nosso corpo nos dá. É vital prestar atenção imediata a esses sintomas e buscar um diagnóstico correto", completou.

Confira o relato completo no vídeo:





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp