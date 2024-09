Reproduçao TV Globo Leidy, Gael e Nicole Louise

“Estrela da Casa” tem se aproximado da reta final para se despedir da grade da Globo. Na última quinta-feira (26), um Super Duelo foi formado com três participantes que se destacaram no jogo: Gael, Nicole Louise e Leidy.



Gael e Nicole foram indicados por Lucca, que se tornou o primeiro finalista do reality show apresentado por Ana Clara Lima e dirigido por Boninho, que está prestes a deixar a Rede Globo. Lucca e a Gael, inclusive, já tinham protagonizado alguns embates no programa.



Ao serem indicados por Lucca, Gael e Nicole puxaram outra adversária para a noite de Super Duelo. Trata-se de Leidy Murilho. A participante ficou conhecida por reinterpretar hits do gênero gospel ao decorrer da competição.



Como serão as próximas dinâmicas?

“Estrela da Casa” está na reta final. Por isso, a programação sofreu alterações. A apresentadora Ana Clara explicou o cronograma do reality: “Amanhã tem um Super Duelo com os três participantes cantando com risco de eliminação, o menos votado deixa a disputa. No sábado tem a prova para definir o Dono do Palco, que vai ser o segundo finalista. Domingo, tem o Festival Extra com Super Batalha".

