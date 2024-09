Reprodução 'A Fazenda 16': Babi diz ter sido traída 'umas 20 vezes' por jogador de futebol

Em A Fazenda 16, a ex-panicat Babi Muniz chamou atenção ao revelar traições de um ex-namorado jogador de futebol. Na tarde desta quinta-feira (26), em conversa com Zé Love, a peoa relembrou o drama amoroso com o atleta.

O assunto ganhou espaço no momento em que o ex-Santos Zé Love afirmou que já jogou uma partida de futebol com um ex-namorado de Babi Muniz.

A menção fez a ex-panicat revelar o drama amoroso que viveu com o atleta. "Eu conheci ele numa balada, mas ele, na verdade, já mandava horrores de mensagens para mim", relembrou. "Terminei quando ele foi para a seleção."

Fernanda Campos, que viveu uma relação extraconjugal com Neymar Jr., questionou Babi sobre quantas traições descobriu do ex-parceiro. "Umas 20", respondeu a influenciadora, impressionando a colega.

Babi Muniz destacou que o jogador era muito esperto e sempre a culpava pelas desconfianças. "Era sempre: 'Você tá louca? Nunca vou esquecer. Uma vez fomos passar o Natal juntos e eu estava muito desconfiada. Pedi o celular e ele tacou no chão, quebrou e pisou em cima, dizendo que a gente não tinha paz. Ele é muito inteligente.'"

O surto do então namorado foi relevado. "Como eu ia olhar o celular? Tem umas pessoas que são gênios, você passa de louca, acredita que é a doida do rolê", refletiu Babi.

Na conversa, Fernanda Campos questionou se esse caso teria sido a pior experiência amorosa de Babi Muniz. No entanto, a peoa e Zé Love insinuaram que o pai do filho da ex-panicat foi ainda pior.

Babi Muniz se relacionou com o jogador Marcinho Júnior, com quem teve o filho Pedro. Anteriormente, ela também viveu um romance com o goleiro Weverton, atualmente atleta do Palmeiras.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $