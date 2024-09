Reprodução: Instagram Viviane Araujo

A atriz Viviane Araujo relembrou da época em que tentou o concurso "Morena do Tchan", do icônico grupo musical. Em entrevista ao Extra, a artista contou um pouco mais a respeito de como se sentiu após não ter sido aprovada na competição.

"Eu fiquei muito triste [...] Vi essa possibilidade do concurso e disse: "Vou tentar". Fui passando de fase, não sabia até quando ia durar, até que cheguei na final", explicou ela ao falar do concurso que coroou Scheila Carvalho como a vencedora.

"Na minha cabeça, já sentia que ia rolar [...] Não foi [a minha chance]. Fiquei muito mal, chorei pra caramba", lamentou a veterana. Por mais que o resultado a tenha deixado mal, uma conversa com sua mãe, Neusa, mudou tudo.

"[Ela] disse: "Minha filha, não fique assim [...] Ainda não era o seu momento e vai chegar sua hora. Demorou um pouquinho, mas eu consegui", comemorou Araujo, que teve a oportunidade de interagir o grupo "É o Tchan" no ano passado, no "Altas Horas".

Musa do Carnaval

Conhecida também por sua icônica trajetória no Carnaval, a musa Viviane Araujo irá desfilar em nome de duas escolas na edição de 2025. Na cidade de São Paulo, ela irá performar pela Mancha Verde; já no Rio de Janeiro, a atriz se apresentará com a escola Acadêmicos do Salgueiro.

