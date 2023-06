Globo/João Cotta A autora Lícia Manzo terá uma nova novela no horário das seis

Conhecida pela aclamada novela “A Vida da Gente” (2012) e a tão criticada “Um Lugar ao Sol” (2022), a novelista Lícia Manzo, de 58 anos, será a autora da nova trama que ocupará a faixa das seis depois do término do remake de “Elas por Elas” - que, antes disso, substituirá “Amor Perfeito”.

O título do novo folhetim, bem como a data de estreia e elenco ainda não foram divulgados. Contudo, levando em consideração a estreia de “Elas por Elas”, dirigida por Amora Mautner, em setembro, a previsão é que a obra de Manzo comece em março de 2024, com a volta da autora ao horário.







A direção artística será assumida por Natalia Grimberg. A diretora teve o contrato com a Globo renovado e tem as telenovelas “Cara e Coragem” (2022), “Malhação: Vidas Brasileiras” (2018), A Lei do Amor (2017) e “Verdades Secretas” (2015) em seu currículo.

A nova novela surpreende as previsões do futuro de Lícia na emissora. Após os baixos índices de audiência de “Um Lugar ao Sol”, o desligamento da autora era dado como certo por críticos e colunistas. Contudo, o contrato renovado e a nova novela aprovada mostram o contrário.

