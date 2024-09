Reprodução/SBT Silvia Abravanel se emociona ao retomar gravações





Silvia Abravanel segurou o choro ao retomar as gravações do "Sábado Animado", no SBT, primeiro programa gravado após a morte de Silvio Santos, que foi ao ar nesta manhã (21).



Emocionada, a apresentadora agradeceu ao público por todo o carinho que ela e sua família receberam após a morte do comunicador.

"Queria agradecer com muito amor no coração, por todo amor que eu, minhas irmãs, minha mãe, nossos filhos, os netos todos, receberam de vocês, desse Brasil lindo e maravilhoso, todo o carinho que vocês têm e mostraram para gente pelo nosso pai", começou.





A herdeira de Silvio Santos prometeu continuar o legado que o pai deixou. "A gente tem uma grande promessa para vocês, eu e as minhas irmãs, que a gente vai continuar fielmente, com toda certeza esse legado que ele deixou de muito trabalho, muita honestidade, muito caráter. A gente tem obrigação com esse público maravilhoso que ele conquistou ao longo de 65 anos de televisão."

"A gente agradece por vocês terem abraçado a gente mesmo de longe. A todos esses lares que ele entrou, a gente promete que vai continuar levando, com o mesmo compromisso, tudo de melhor para vocês", finalizou.

"O @sabadoanimadooficial de hoje (21) é um programa cheio de emoção. Foi o primeiro que a @silviaabravanel gravou após partida do nosso querido Silvio Santos. E por aqui seguimos, e por aqui a família Abravanel segue, com o lema de levar alegria para todas as famílias brasileiras", legendou o programa nas redes sociais.

Assista:





