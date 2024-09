Reprodução/Instagram Jojo Todynho impressiona ao posar de biquíni





Jojo Todynho impressionou os seguidores ao abrir um álbum de fotos no seu perfil do Instagram neste sábado (21). A influenciadora aproveitou o dia de sol e exibiu a cinturinha fina ao posar de biquíni à beira da piscina.



Usando um biquíni estampado com as cores da bandeira do Brasil, a cantora arrancou elogios dos fãs nos comentários da publicação.





"Ela é uma deusa aquariana. Ele é simultaneamente mel e fel", escreveu Jojo na legenda do post.

"Chocada", "Linda de todos os jeitos!", "Que massa, que evolução. Parabéns, garota", "Maravilhosa!! Inspiração pra todas nós", elogiaram alguns.

Jojo, que perdeu mais de 60 quilos nos últimos meses, passou por uma bariátrica e cirurgias plásticas que ajudaram a deixar a cintura fina, além de estar focada na dieta e nos exercícios físicos.

Procedimento na axila



Jojo pontuou que quer fazer outra intervenção, dessa vez na região das axilas, também com o intuito de reduzi-las. "Vou fazer umas reparações. Não agora. Daqui a um mês, tirar alguns excessos, coisas que estão me incomodando. Fazer uns reparos. Achei que fiquei com muito sovaco, vou cortar um pedaço", finalizou.

