Reprodução/Instagram Nicolas Prattes se machuca gravando novela





Nicolas Prattes acabou se machucando de verdade enquanto gravava uma cena de briga para a novela das nove, "Mania de Você", da TV Globo.



O ator, que interpreta Rudá na trama, mostrou nas redes sociais o pequeno corte na testa ao levantar os cabelos.



"Coronhada acabou que foi de verdade. Daqui a pouquinho tem em 'Mania de você'", disse o artista na legenda da publicação. Nas fotos, ele também apareceu com a mão ensanguentada.

Nos comentários, a noiva do ator, Sabrina Sato , exaltou a atuação do amado e brincou ao fazer um trocadilho. "Você dá o sangue. Vou te assistir daqui, meu amor", disse a apresentadora.

Veja as fotos:





Nicolas Prattes se declara a Sabrina Sato

A artista Sabrina Sato ganhou uma declaração do noivo Nicolas Prattes e se emocionou na edição de terça (13), do programa "Mais Você". A apresentadora foi a convidada da atração matinal comandada por Ana Maria Braga e recebeu uma mensagem do protagonista de "Mania de Você ".

O encerramento do programa desta terça foi com a participação especial do galã das nove. "Estou participando rapidinho do seu café, meu amor, para dizer que sei tudo o que a gente está construindo", iniciou ele.

"Sou completamente apaixonado por você, pela mãe maravilhosa que você é, incrível, guerreira, trabalhadora e muito respeitosa com todos. Eu só tenho a agradecer por ter te encontrado, cruzado com você nesta vida e estar construindo tudo o que a gente está construindo. Um beijo! Te amo", completou Prattes.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.