TV Globo A artista fez uma participação especial no reality musical da Globo

A cantora Katy Perry fez uma breve participação no reality show musical da TV Globo "Estrela da Casa" nesta quarta-feira (18). A artista, que está no Brasil para performar no Rock in Rio 2024, interagiu com os participantes do programa e com a apresentadora Ana Clara. Entretanto, a web não gostou muito da maneira como a cantora foi recebida e achou "vergonhosa" algumas interações.



Um dos momentos mais compartilhados é o da influencer Nicole Louise mostrando como é participar de um reality de confinamento. Veja o vídeo abaixo:





Um internauta publicou: "PERDÃO KATY PERDÃO NÓS NÃO SOMOS ASSIM". Outra completou: "Nossa, que vergonhaaa".

A chegada da cantora no gramado também gerou comentários difusos, uma vez que o elenco não teria tido uma grande reação ao ver Katy Perry. Uma pessoa comentou: "Coitada da Katy! Não merecia passar por isso". Outra acrescentou: "Reação de centavos desse povo". Um terceiro brinca: "Ela percebendo que foi enganada".





Alguns seguidores ainda reclamam pelos participantes não terem aproveitado a presença da cantora:

Eu cantor numa casa onde a Katy Perry visitaria estaria rasgando a goela cantando teenage dream na frente dela. Gente que cantoria pífia foi essa de teenage com playback com a gata cantando na sua frente e ninguém arrisca um refrão, to irritado, a produção até tentou #estreladacasa — oléo ( @leoalcantara.bsky.social ) September 18, 2024 at 2:27 PM





Os melhores momentos da Katy Perry na casa foram por iniciativa dela, a produção aproveitou mal e os participantes pior ainda. De qualquer forma foi incrível, Katy é maravilhosa! #estreladacasa



[image or embed] — Luc@pime ( @lucapime.bsky.social ) September 18, 2024 at 2:37 PM





