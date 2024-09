Reprodução TV Globo - 9.9.2024 Eliane Giardini e Mariana Ximenes em 'Mania de Você'

Eliane Giardini esteve no “Mais Você” para falar de Berta, personagem dela em “Mania de Você”, que estreia nesta segunda-feira (9), na Globo. A veterana ainda exaltou a parceria com Mariana Ximenes, que interpreta Ísis.



“Ela tem muitos talentos! É uma excelente atriz, mas é muito ligada em muitas coisas. Ela é uma pessoa que o dia dela tem 40 horas”, disse Eliana, destacando as qualidades de Ximenes, uma das vilãs da próxima trama das nove.



“Ela está do seu lado fazendo maquiagem e está produzindo festas de amigos, exposições, vernissages, dá ideias. Ela produz festa de alguém da técnica e vai atrás da padaria para conseguir o bolo. Ela é muito ligada no entorno”, opinou.



Inimigas só na ficção

Na novela de J oão Emanuel Carneiro, Giardini e Ximenes serão sogra e nora. Ao decorrer dos capítulos, a personagem de Eliana descobrirá que foi traída pela vilã assumida por Mariana. A partir disso, elas rivalizarão no folhetim. Mas a ‘inimizade’ fica apenas nos sets de filmagem.



Eliana contou que tem uma ótima relação com Mariana e que as duas, inclusive, fazem programas juntas após as gravações. Segundo Giardini, no fim das filmagens em Angra, por exemplo, a dupla decidiu sair para uma “noitada”.



“Falei: 'Mari, vamos comer no último dia pelo menos um camarão frito? E vem uma cerveja gelada! Foi uma noitada! Uma maravilha! Ficou marcado isso na nossa história. Eu piso na jaca, ela, não. Ela é superdisciplinada”, revelou.

