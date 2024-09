Reprodução Instagram - 9.9.2024 Virginia e Zé Felipe com José Leonardo

Virginia Fonseca e Zé Felipe usaram as redes sociais na manhã desta segunda-feira (9) para mostrar o primeiro encontro dos três filhos. A primogênita Maria Alice, de 3 anos, e a filha do meio, Maria Flor, de 1 ano e 10 meses, conheceram o irmão José Leonardo, que nasceu no domingo (8), em Goiânia.





A apresentadora do SBT não conseguiu esconder o "lado coruja" e se derreteu ao ver os três pequenos juntos pela primeira vez. "Foi tão fofo elas vendo o José, foi tão fofo! A gente filmou e vou mostrar para vocês. Elas estão apaixonadas pelo irmão", disse Virginia.

Maria Alice visita o irmão, José Leonardo Reprodução Instagram - 9.9.2024 Maria Flor conhece o irmão, José Leonardo Reprodução Instagram - 9.9.2024 Virginia e Zé Felipe com José Leonardo Reprodução Instagram - 9.9.2024 Virginia e Zé Felipe com José Leonardo Reprodução Instagram - 9.9.2024









Nascimento

José Leonardo nasceu no domingo (8), em um hospital de Goiânia, com 49,5 centímetros e pesando 3.950kg. Virginia optou por uma cesária. A cesariana também foi escolhida pela influenciadora no nascimento das duas primeiras filhas.

Noite em claro

Ainda nesta segunda-feira (9), Virginia Fonseca Costa usou os stories do Instagram para contar aos fãs que sequer dormiu. Ela passou a noite acordada aproveitando os primeiros momentos ao lado do filho caçula.

"Bom dia, bom dia, bom dia... Estamos aqui dando uma volta, andando um pouco. Minha parceira de noite foi Jé. Quantas vezes, mais ou menos, a gente acordou? Na verdade, nem dormimos, não é?", disse.

