Patrícia Abravanel é ovacionada ao retornar à gravação do 'Programa Silvio Santos' A herdeira do SBT retornou aos palcos pela primeira vez desde a morte do pai, no dia 17 de agosto

Home

Gente

Celebridades

Patrícia Abravanel é ovacionada ao retornar à gravação do 'Programa Silvio Santos'