Reprodução/TV Globo 'Estrela da Casa': entenda como serão as dinâmicas e qual o prêmio do vencedor

A nova aposta da Globo estreou nesta terça-feira (13), sob o comando da ex-BBB Ana Clara. O reality "Estrela da Casa" reuniu 14 cantores profissionais e amadores para disputar a chance de estrelato. O confinamento irá durar 50 dias e contará com diversas dinâmicas e um super prêmio.

Qual é o prêmio do "Estrela da Casa"?

O participante que se consagrar campeão da primeira temporada do reality levará muito mais do que dinheiro. O super prêmio consiste em um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira, uma turnê pelo Brasil e uma fortuna de pelo menos R$ 500 mil. O valor poderá aumentar até o final do programa.

Entenda as dinâmicas do "Estrela da Casa"

No reality, haverá três posições de destaque que influenciarão diretamente na permanência dos participantes. São elas: Hitmaker, Estrela da Semana e Dono do Palco.

Hitmaker: o público definirá quem será o Hitmaker da semana. Toda quarta-feira, os cantores lançarão uma música, com a finalidade de mostrar um pouco mais do repertório deles. A música mais ouvida indicará o vencedor da categoria na semana. O resultado será anunciado aos domingos.

Estrela da Semana: às quintas-feiras, será realizada uma prova com duas etapas. Na primeira, os participantes passarão por um workshop com um convidado e se enfrentarão em grupo. A turma vencedora passará para a próxima etapa, onde os participantes competirão entre si até que apenas um vencedor seja definido. Quem garantir essa posição terá o poder de indicar dois competidores para a Batalha.

Dono do Palco: aos sábados, os participantes terão a chance de disputar a imunidade e indicar mais uma pessoa para a Batalha.

O Festival: como o nome sugere, será uma dinâmica que permitirá que os participantes mostrem seu talento — e com direito a plateia. No entanto, o line-up é restrito: participam o Hitmaker, a Estrela da Semana e o Dono do Palco. Quem estiver na Batalha, sofrendo risco de eliminação, também terá a chance de se apresentar no palco.

Duelo: às sextas-feiras, acontecerá uma dinâmica que poderá salvar um dos participantes da Batalha. A dupla se apresentará em um palco intimista e sem plateia. No entanto, o público participará através de uma votação aberta no Gshow. O mais votado se livrará da Batalha.

Batalha: assim como no Paredão do 'BBB', a Batalha é o momento mais perigoso do reality. É nessa dinâmica que um participante poderá dizer adeus ao prêmio. Participam dessa disputa o perdedor do Duelo, o indicado pelo Dono do Palco e o mais votado da casa. O público votará no participante favorito, e quem tiver a menor porcentagem será eliminado.