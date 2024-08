Reprodução Instagram - 27.8.2024 Debora Gomes

Debora Gomes, de 30 anos, resolveu abrir o jogo sobre detalhes da vida sexual. A mulher, que representa o Piauí na disputa do "Miss Bumbum 2024", se rotula como uma pessoa viciada em sexo e afirma que já chegou a transar 18 vezes em 12 horas.





As declarações foram dadas em entrevista ao "Splash", do "UOL". "Meu recorde foi transar 18 vezes em 12 horas. Não tinha como fazer tudo com a mesma pessoa, porque o homem precisa de um tempinho. Eu brinquei sozinha na metade das transas, e a outra metade foi com esse namorado. O boy quase morreu, mas deu tudo certo", contou.





"Eles inventavam de jogar bola e chegavam às três horas da manhã, por exemplo, ou arrumavam outra forma de fugir. Ao invés de eu ter dor de cabeça, eles é que tinham. Meus ex-namorados reclamavam muito do meu ritmo em conversas com a minha mãe", acrescentou.





Vibradores

A modelo revelou que deixa vibradores espalhados pelo carro, a fim de se satisfazer quando não está com nenhum parceiro. Debora relatou que sente vergonha quando deixa o veículo "em um lava-jato", já que tem cerca de cinco brinquedos sexuais no automóvel.





"Dentro do meu carro tem cinco vibradores. Eu fico até com vergonha quando deixo em um lava-jato. Tenho que sair pegando tudo. Às vezes meu pai vai entrar no carro, e eu fico com medo de que ele abra o porta-luvas", pontuou.





Ela ainda refletiu sobre os homens com quem se relaciona não acompanharem o "pique" sexual dela. "Pediram para eu entender que ninguém vai aguentar o meu pique. Eu não posso cobrar muito sexualmente dos parceiros, preciso entender que possuem uma libido comum. É preciso ter um discernimento, uma sabedoria", enfatizou.

Debora Gomes exibe abdômen trincado Reprodução Instagram - 27.8.2024 Debora Gomes diz que já transou 18 vezes em 12 horas Reprodução Instagram - 27.8.2024 Debora Gomes posa com vestido verde Reprodução Instagram - 27.8.2024 Debora Gomes concorre ao 'Miss Bumbum 2024' Reprodução Instagram - 27.8.2024 Debora Gomes Reprodução Instagram - 27.8.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $ $ $ $ $ $ $ $