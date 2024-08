Reproduçao TV Globo Ana Clara expõe atitude da produção sobre caso envolvendo Gael e Rodrigo

Ana Clara Lima, de 27 anos, contou qual atitude a produção do reality "Estrela da Casa" tomou sobre a polêmica entre os participantes Rodrigo e Gael. Durante a madrugada de sábado (24), na qual ocorreu uma festa, Rodrigo deu um tapa na bunda de Gael.





Já na exibição do programa noturno, ela se pronunciou em relação ao caso. "Tocar o corpo de outra pessoa só com consentimento. Não é não", repudiou. A apresentadora também explicou quais foram as condutas da produção para lidar com a situação.





Acolhimento e advertência

Segundo a ex-BBB, ambos os participantes foram chamados para uma conversa individual. Gael recebeu acolhimento, enquanto Rodrigo foi advertido por ter tocado nas nádegas do colega de confinamento.





"Ontem, durante a balada, uma atitude do Rodrigo incomodou o Gael. Nós chamamos os dois para conversar, o Gael recebeu acolhimento, e o Rodrigo foi advertido pela nossa equipe. Mais tarde os dois chegaram", explicou ela, que ainda enfatizou: "Pois é, tocar o corpo de outra pessoa só com consentimento. Se ela não quer, é não. Se não tem abertura, é não".

Confira a explicação da apresentadora:

🚨 Ana Clara explicou situação entre Gael e Rodrigo na festa #EstrelaDaCasa pic.twitter.com/Ap81TXVZd0 — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 25, 2024









Equipe de Gael se pronuncia:



Sobre o ocorrido na festa:



É preciso entender que não se deve tocar o corpo alheio sem consentimento.



Quando não há intimidade, não há brincadeira!



(🎥 Reprodução: Globoplay/TV Globo) #TeamGael #EstrelaDaCasa pic.twitter.com/qCrn4dbAkB — Gael Vicci 🎡 (@GaelVicci) August 25, 2024





