A nova aposta da Rede Globo , o reality 'Estrela da Casa', mal começou e já tem rumores de um possível romance no ar. Nesta quarta-feira (14), as participantes Evellin e Nicole Louise levantaram a hipótese da formação de um casal na casa.

O assunto surge no primeiro dia de reality. As cantoras estavam conversando com Unna X, Matheus Torres e MC Mayarah na cozinha. Em determinado momento, no entanto, a faxineira é convocada para ir à dispensa, e o cantor mineiro rapidamente se oferece para a acompanhar.

Evellin então comenta: "Olha, os dois aí já estão...". Nicole Louise então responde: "Eu sou emocionada, vai que...". Então Evellin completa: "É, daria um casal bonitão", ao que a humorista concorda. MC Mayarah então entra na conversa e diz: "Ele é atencioso, fez massagem nela".

Prova de resistência

O reality Estrela da Casa iniciou na última terça-feira (13) na TV Globo e já tem dado o que falar. No primeiro episódio da atração, os 14 participantes foram convocados para uma prova de resistência que valerá uma imunidade para esta semana.

Lucca foi o último a deixar a primeira prova de resistência do Estrela da Casa. O cantor conquistou a imunidade e não poderá ser votado na formação da primeira Batalha.

Rodrigo Garcia deixou o cantor cair e foi eliminado. Os dois saíram do Campo de Provas juntos e voltaram para a casa.

