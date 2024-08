TikTok A musa publicou o procedimento em seu perfil no TikTok

A filha de Denise Richards e Charlie Sheen , Sami Sheen , revelou recentemente em suas redes sociais que passou por uma nova cirurgia estética . Desta vez, a jovem de 20 anos se submeteu a uma rinoplastia .

Sami, que possui um perfil bobado no OnlyFans , já havia feito um aumento de seios em 2023, compartilhou com seus seguidores no TikTok que sempre esteve insatisfeita com o formato de seu nariz, chegando a usar Photoshop para ajustá-lo em fotos.

Sami explicou que vinha considerando essa cirurgia há cerca de cinco anos e finalmente decidiu realizar o procedimento com o cirurgião Dr. Deepak Dugar, em Beverly Hills. O custo da cirurgia, que gira em torno de US$ 22 mil, não foi um impedimento para a jovem, que expressou nervosismo e empolgação antes da operação.

TikTok Resultado da rinoplastia de Sami Sheen

Apesar do processo de recuperação ainda estar em andamento, Sami declarou estar extremamente satisfeita com o resultado, dizendo que agora se sente "como uma nova mulher" e que finalmente tem o "nariz dos sonhos". Ela comparou a recuperação da rinoplastia com a do aumento de seios, mencionando que esta última foi muito mais dolorosa.

A mãe de Sami não foi a maior apoiadora da filha na cirurgia de aumento de seios, compartilhando suas próprias experiências negativas com implantes que ela considerava "tóxicos". Mesmo assim, Sami optou por seguir em frente com a cirurgia e documentou sua recuperação nas redes sociais.

Veja quem é Sami Sheen

Sami Sheen possui um perfil bombado no OnlyFans Instagram Sami Sheen possui um perfil bombado no OnlyFans Instagram Sami Sheen possui um perfil bombado no OnlyFans Instagram Sami Sheen possui um perfil bombado no OnlyFans Instagram Sami Sheen possui um perfil bombado no OnlyFans Instagram Sami Sheen possui um perfil bombado no OnlyFans Instagram Sami Sheen possui um perfil bombado no OnlyFans Instagram Sami Sheen possui um perfil bombado no OnlyFans Instagram Sami Sheen possui um perfil bombado no OnlyFans Instagram Sami Sheen possui um perfil bombado no OnlyFans Instagram





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp