Reprodução Instagram Pedro Scooby

Pedro Scooby, de 36 anos, surpreendeu o público na última terça-feira (13). O motivo? Ter revelado que perdeu a virgindade quando tinha apenas 12 anos, mesma idade que Dom, filho primogênito dele com Luana Piovani, tem.



As declarações foram dadas durante participação no “Surubaum”, atração apresentada por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no YouTube. “Eu perdi a virgindade muito novo, com 12 anos. O Dom tem 12 anos, meu filho mais velho, e não consigo imaginar ele transando. Uma criança", iniciou.



“Dom tem 12 anos, mas é uma criança, não tem pelo, não tem nada. [Quando tinha essa idade] já estava começando a crescer barba em mim, acelerei muito rápido. Com 12 anos já era quase da altura que eu sou hoje em dia. Com 14 anos, já tinha 1,80", argumentou.



Ex-BBB também falou sobre sexo anal

Ao longo do programa, o ex-marido de Luana Piovani contou que nunca praticou sexo anal, mas que, caso tivesse vontade, faria. “As pessoas falam com uma certeza de que nunca vão dar. Por enquanto, não rolou a curiosidade. Mas se um dia eu quiser, eu vou dar. Nunca vi ninguém que deu e depois não quis mais dar”, afirmou.

As brigas entre a atriz Luana Piovani e o ex-marido, o surfista Pedro Scooby sempre chamam atenção na web. Eles foram casados, têm filhos e a separação deixou rusgas que nunca são sanadas. Reprodução: Flipar Agora, até a tragédia vivida pelos gaúchos tornou-se foco da rixa na internet. Isso porque Scooby foi para o Rio Grande do Sul, onde está liderando um grupo de surfistas nas ações voluntárias. Reprodução: Flipar Usando jet skis e equipamentos de resgate, o grupo se juntou aos socorristas da polícia e dos bombeiros para auxiliar a retirar famílias que estão em meio à inundação. Reprodução: Flipar Pedro Scooby também postou foto e mensagem mostrando o sobrevoo em áreas de inundação e agradecendo pelo apoio de bombeiros na missão. Reprodução: Flipar O surfista atraiu muitos elogios nas redes sociais ao postar imagens dos salvamentos, em áreas completamente alagadas, e Luana Piovani decidiu rebater, publicando que ele deixou a filha durante 20 dias sem ir à escola. Reprodução: Flipar Pedro Scooby e Luana Piovani são muito badalados na internet tanto pela fama como pelas fortunas que possuem. Em janeiro de 2023, a revista People With Money publicou que Luana liderou o ranking das atrizes mais bem pagas de 2023, com R$ 96 milhões. A revista considerou pagamentos antecipados, participação em lucros, valores residuais, patrocínios e trabalho publicitário. Reprodução: Flipar Ainda de acordo com a revista, Luana, na época, já tinha um patrimônio líquido estimado em R$ 275 milhões, com investimentos em ações, imóveis e acordos de patrocínio com os cosméticos CoverGirl. Reprodução: Flipar A revista Isto É Gente também publicou que Luana é proprietária de vários restaurantes (a rede “Luana Gordona”) em Brasília, e um time de futebol (os “Anjos de São Paulo”). A atriz-empresária lançou sua própria marca de vodca (“Pure Wonderpiovani – Brasil”), e entrou no mercado jovem com o perfume “De Luana com Amor” e a grife de roupas “Sedução by Luana Piovani”. Reprodução: Flipar De acordo com o jornal Bolsão, também no começo de 2023, o surfista Pedro Scooby já tinha, na época, uma fortuna de R$ 20 a 30 milhões. O patrimônio de Scooby é formado pela sua empresa, investimentos financeiros, imóveis e patrocinadores. Segundo o jornal, o ex-BBB faturava na ocasião de 1 a 2 milhões de reais por mês. Reprodução: Flipar Carioca, Pedro Henrique Mota Vianna nasceu em 10/8/1988 e começou a surfar profissionalmente aos 11 anos de idade. Reprodução: Flipar Sccoby é considerado um dos melhores freesurfers do Brasil e respeitado como surfista capaz de pegar ondas grandes. Por causa da atividade de surfista, Scooby e Luana se mudaram para Portugal quando ainda eram casados, pois o país tem a Praia de Nazaré, famosa pelas ondas gigantescas. Reprodução: Flipar Scooby ganhou ainda mais projeção ao participar da edição 22 do BBB, em 2022. Ele foi eliminado quando faltavam cinco dias para a final, num paredão com Douglas Silva e Eliezer do Carmo. Reprodução: Flipar Scooby, que ficou em confinamento durante 95 dias, terminou a competição em quinto lugar. Reprodução: Flipar Ele se casou com a modelo Cintia Dicker em 2020. Nascida em 6 de dezembro de 1986 no município de Campo Bom, na Região Metropolitana de Porto Alegre, Cintia está chocada com a situação dos seus conterrâneos gaúchos. Reprodução: Flipar Cintia e Pedro Scooby têm uma filha, Aurora, que nasceu no dia 27 de dezembro de 2022. Reprodução: Flipar





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.