Neste Dia dos Pais, comemorado neste domingo (11), o IG Gente traz Indicações de filmes e séries para você assistir com seu paizão.

Veja:





‘2 Filhos de Francisco’ | Globoplay



Reprodução Globoplay 2 Filhos de Francisco





Zezé Di Camargo e Luciano tiveram a história contada a partir deste longa que marcou o cinema brasileiro. Musical, dramático e emocionante, o enredo inspirado em uma história verídica gira em torno de uma família simples que muda de vida com o sucesso de uma dupla sertaneja formada por dois irmãos.



‘A Creche do Papai’ | HBO Max

Reprodução Max A Creche do Papai





A aposta do clássico filme de comédia é mostrar como seria se os pais cuidassem dos filhos da mesma forma que as mães. Na produção, Charlie (Eddie Murphy) abre uma creche para crianças da vizinhança quando a esposa sai para trabalhar e sustentar a casa.



‘Procurando Nemo’ | Disney +

Reprodução Disney 'Procurando o Nemo'





Sucesso de crítica e público, a fábula mostra um pai solteiro superprotetor que se vê enfrentando o pesadelo que sempre temeu: perder o próprio filho. Para recuperar o peixinho filhote, Marlim se lança em aventuras perigosas e intensas. Lúdico, o longa é indicado para toda a família.





‘À Procura da Felicidade’ | Netflix

Reprodução Netflix À Procura da Felicidade





Jaden Smith estreou nos cinemas neste filme, lançado em 2006. Na história, o ex-ator mirim é filho de um personagem interpretado por Will Smith, pai dele fora da ficção. A narrativa mostra um patriarca solteiro em busca de uma vida melhor para seu herdeiro.



‘Papai é Pop’ | Prime Video

Reprodução Prime Video Papai é Pop





Estrelado por Lázaro Ramos e Paolla Oliveira como Tom e Elisa , o longa conta ainda com a estrela-mirim Malu Aloise na pele da pequena Laura. Na trama repleta de lições familiares, o casal precisa de adaptar com a chegada da primogênita.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.