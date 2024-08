Reproduçao TV Globo Muse Maya

Há três dias para a estreia do reality show musical 'Estrela da Casa', a Globo tomou uma decisão que chocou telespectadores. A emissora desclassificou uma das participantes e alegou "impedimento contratual".

Muse Maya, atriz e cantora carioca de 24 anos, não fará mais parte da atração da emissora, que estreia no dia 13 de agosto sob o comando de Ana Clara. Na nota, a Globo informou: "Por um impedimento contratual, Muse Maya não poderá seguir como participante do reality. Em breve anunciaremos quem passará a integrar o novo reality."

Quem é Muse Maya?

Muse Maya é musicista de 24 anos nascida em Maricá e atualmente morando no Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro. Ela se dedica integralmente à sua carreira artística desde os 18 anos. Descrita como apaixonada por pelo trap e influências de pop, rap, jazz e blues, Muse já se apresentou com nomes como Marcelo Jeneci e Baco Exu do Blues, além de ter cantado no "Rock in Rio" e atuado em séries do Globoplay.

A jovem artista, que já lançou quatro EPs, mantém seu próprio estúdio musical em casa, onde produz e grava suas composições.

Muse Maya começou sua trajetória nas ruas, declamando poesia e participando de competições de slam e rodas de rima. Seu nome artístico, inspirado em uma personagem que criou para jogar RPG. Além de ser autodidata, ela desenha e costura seus próprios figurinos, cuidar do cabelo e maquiagem para apresentações e gravações. Atualmente, seu foco é alcançar o reconhecimento como cantora e viver plenamente de sua arte.

Solteira, Muse se descreve como uma menina-mulher divertida, espontânea e justiceira, que valoriza a educação e não tolera grosseria. Para ela, a música é uma forma de expressão poderosa, e sua personalidade forte se reflete em suas composições. Se alguém não gostar dela, ela simplesmente faz uma música sobre isso, sempre com bom humor e autenticidade.

