Instagram Regininha Poltergeist era uma das musas do 'Santa Clara Poltergeist', apresentado por Fausto Fawcett

A musa dos anos 90 Regininha Poltergeist foi internada na última quarta-feira (7) após apresentar um quadro de surto psicótico. A dançarina foi encaminhada à emergência do Instituto Municipal Philippe Pinel, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro . Regininha estaria muito agitada e apresentando alucinações.



Os familiares de Regina Soares — nome da artista — afirmam que ela vem apresentando episódios semelhantes ao visto na última quarta-feira há algum tempo, com diversas tentativas de interná-la. O pai da dançarina, Nelson Soares, confirmou a internação e disse: "Ela já não vinha bem, os surtos estavam ocorrendo cada vez mais".

Regininha afirmou em 2022 em entrevista ao Extra que estava morando em posto de gasolina após sair do apartamento em que morava no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. A artista disse na época que não tinha dinheiro para arcar com as despesas.

Na conversa, Reginha relatou: "Estou morando em um posto de gasolina, não estou dormindo direito, durmo no chão do banheiro do posto”.



Quem é Regininha Poltergeist?

A loira ficou conhecida após ser uma das musas do show "Santa Clara Poltergeist", do comunicador Fausto Fawcett. Regininha dividia palco com outras garotas, como Marinara Costa e Katia Bronstein, sendo um dos maiores sucessos do início dos anos 1990.

Antes de entrar no programa de Fausto, ela se formou como bailarina no Theatro Municipal do Rio, com formação em balé clássico por mais de uma década e atuou como professora. Ela então adentrou nos concursos de beleza, onde recebeu o convite para participar do programa.

A dançarina trabalhou na TV como atriz de programas humorísticos, como o "Zorra total", e conseguiu conquistar o coração de diversos brasileiros, chegando até a estampar todas as capas de revistas masculinas da época. Após uma esfriada na fama, ela ainda se arriscou como cantora de funk e protagonista de filmes pornôs.

